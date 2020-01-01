Интер обыграл Ювентус в центральном матче чемпионата Италии
Миланский Интер забил два сухих гола Ювентусу в домашнем матче 18-го тура итальянской Серии А.
Открыли счет хозяева уже на 12-й минуте — Барелла навесил на Артуро Видаля, который замкнул подачу в ближний угол ворот. Через десять минут Лаутаро Мартинес не смог добить мяч после того, как Войцех Шченсны парировал удар Ромелу Лукаку.
В начале второго тайма Интер забил второй гол — Алессандро Бастони вывел Бареллу один на один с Шченсны, а полузащитник пробил точно под перекладину ворот. А за три минуты до конца основного времени была возможность забить у Ювентуса, однако Самир Ханданович парировал удар Федерико Кьезы в нижний угол.
После этой победы Интер делит первое-второе место в турнирной таблице с Миланом, а Ювентус опустился на пятое место.
Интер - Ювентус - 2:0
Голы: Видаль, 12, Барелла, 52.
Интер: Ханданович - Бастони, Де Фрей, Шкриньяр - Янг (Дармиан, 72), Барелла, Видаль (Гальярдини, 77), Брозович, Хакими - Мартинес (Санчес, 86), Лукаку.
Ювентус: Шченсны - Фработта (Бернардески, 58), Бонуччи, Кьеллини, Данило - Рэмзи (Кулусевски, 58), Бентанкур, Рабьо (Маккенни, 58), Кьеза - Роналду, Мората.
Предупреждения: Янг, Барелла - Бонуччи, Мората.
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