Интер обыграл Ювентус в центральном матче чемпионата Италии

Николо Барелла забил гол и сделал результативную передачу.

Миланский Интер забил два сухих гола Ювентусу в домашнем матче 18-го тура итальянской Серии А.

Открыли счет хозяева уже на 12-й минуте — Барелла навесил на Артуро Видаля, который замкнул подачу в ближний угол ворот. Через десять минут Лаутаро Мартинес не смог добить мяч после того, как Войцех Шченсны парировал удар Ромелу Лукаку.

В начале второго тайма Интер забил второй гол — Алессандро Бастони вывел Бареллу один на один с Шченсны, а полузащитник пробил точно под перекладину ворот. А за три минуты до конца основного времени была возможность забить у Ювентуса, однако Самир Ханданович парировал удар Федерико Кьезы в нижний угол.

После этой победы Интер делит первое-второе место в турнирной таблице с Миланом, а Ювентус опустился на пятое место.

Интер - Ювентус - 2:0

Голы: Видаль, 12, Барелла, 52.

Интер: Ханданович - Бастони, Де Фрей, Шкриньяр - Янг (Дармиан, 72), Барелла, Видаль (Гальярдини, 77), Брозович, Хакими - Мартинес (Санчес, 86), Лукаку.

Ювентус: Шченсны - Фработта (Бернардески, 58), Бонуччи, Кьеллини, Данило - Рэмзи (Кулусевски, 58), Бентанкур, Рабьо (Маккенни, 58), Кьеза - Роналду, Мората.

Предупреждения: Янг, Барелла - Бонуччи, Мората.