Матч между Аталантой Малиновского и Дженоа закончился сухой ничьей

Украинский полузащитник вышел в стартовом составе.

Бергамская Аталанта сыграла вничью 0:0 домашний матч против Дженоа в 18-м туре итальянской Серии А.

В стартовом составе хозяев вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский, который отыграл чуть более часа. На 66-й минуте тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини снял с игры украинца и выпустил Алексея Миранчука.

Для Малиновского матч против Дженоа стал 8-м выходом в стартовом составе Аталанты в 18 матчах, сыгранных в нынешнем сезоне.

После этой ничьей Аталанта остается на 6-м месте в зоне выхода в еврокубки. Дженоа смогла немного отдалиться от зоны вылета — сейчас генуэзцы находятся на 16-м месте и опережают идущий 18-м Торино на два очка.

Аталанта - Дженоа - 0:0

Аталанта: Голлини - Джимшити, Паломино, Толой - Госенс, Де Рон, Фройлер, Хатебур (Меле, 88) - Иличич (Ламмерс, 88), Малиновский (Миранчук, 66) - Сапата (Муриэль, 57).

Дженоа: Перин - Кришито, Радованович, Масьелло (Голданига, 56) - Чиборра, Зайц (Лерагер, 46), Стротман (Бехрами, 56), Бадель, Дзаппакоста (Онгуэне, 80) - Пьяца (Пандев, 68), Шомуродов.

Предупреждения: Госенс - Дзаппакоста, Голданига.