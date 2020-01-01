Наполи забил шесть мячей в ворота Фиорентины в матче чемпионата Италии

В составе неаполитанцев забили пять футболистов.

Победой со счетом 6:0 завершился домашний матч Наполи против Фиорентины в матче 18-го тура чемпионата Италии.

К перерыву неаполитанцы вели в четыре мяча. На 5-й минуте Лоренцо Инсинье открыл счет с подачи Андреа Петаньи. Через полчаса Петанья сделал еще одну результативную передачу — на этот раз отличился Диего Демме. Еще через две минуты Ирвинг Лосано забил третий мяч после паса от автора первого гола. А перед самым перерывом Марио Руй и Пьотр Зелиньски организовали четвертый гол.

Во втором тайме такого количества голов не было. На 72-й минуте Инсинье оформил дубль, реализовав пенальти, а за минуту до истечения основного времени вышедший на замену Маттео Политано забил шестой гол с подачи Тьемуэ Бакайоко.

После этой победы Наполи с 34 очками делит 3-4 место с Ромой. Фиорентина продолжает оставаться на 14-й позиции.

Наполи - Фиорентина - 6:0

Голы: Инсинье, 5, Демме, 36, Лосано, 38, Зелиньски, 45, Инсинье, 72 (пенальти), Политано, 89.

Наполи: Оспина - Мариу Руй, Манолас (Ррахмани, 79), Кулибали, Хюсай - Бакайоко, Демме, - Лосано (Политано, 62), Зелиньски (Эльмас, 73), Инсинье (Чьоффи, 79) - Петанья (Мертенс, 73).

Фиорентина: Дронговски - Игор Жулио, Песселья, Миленкович (Мартинес, 85) - Бираги, Амрабат (Валеро, 85), Кастровилли (Бонавентура, 73), Венути - Кальехон (Пульхар, 74), Рибери (Куаме, 46), - Влахович.

Предупреждение: Инсинье.