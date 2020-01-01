Томори переходит из Челси в Милан

Итальянцы арендовали защитника до конца сезона.

Итальянский Милан арендровал защитника Челси Фикайо Томори до конца сезона, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Фабрицио Романо.

По условиям сделки итальянский клуб сможет выкупить Томори за 30 миллионов евро. В ближайшие дни Томори прилетит в Милан.

Фикайо Томори — воспитаник Челси. В нынешнем сезоне защитник в составе лондонского клуба сыграл в общей сложности четыре матча.

Ранее сообщалось о том, что Челси предложил новый контракт французскому форварду Оливье Жиру.