Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Томори переходит из Челси в Милан

Комментариев: 0
Итальянцы арендовали защитника до конца сезона.
Фикайо Томори
Фикайо Томори
Getty Images

Итальянский Милан арендровал защитника Челси Фикайо Томори до конца сезона, сообщает  в своем Twitter-аккаунте журналист Фабрицио Романо.

По условиям сделки итальянский клуб сможет выкупить Томори за 30 миллионов евро. В ближайшие дни Томори прилетит в Милан.

Фикайо Томори — воспитаник Челси. В нынешнем сезоне защитник в составе лондонского клуба сыграл в общей сложности четыре матча.

Ранее сообщалось о том, что Челси предложил новый контракт французскому форварду Оливье Жиру.

Поделись:
Теги: Челси, Милан, аренда
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь