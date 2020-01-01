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Малиновский может вернуться в Бельгию в ближайшие недели

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Украинским полузащитником интересуются несколько бельгийских команд.
Руслан Малиновский против Федерико Пелузо
Руслан Малиновский против Федерико Пелузо
Getty Images

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский в ближайшие недели может покинуть Италию, сообщает Voetbal24.

По информации источника, Малиновским, который получает в Аталанте мало игрового времени, интересуется бельгийский Брюгге, который не прекращает попыток заполучить футболиста. Кроме того, в услугах украинца заинтересованы Антверпен и Гент, которые также могут выйти на полузащитника с предложением.

В нынешнем сезоне в составе Аталанты Малиновский, в основном, выходит на замены и всего шесть раз появлялся в стартовом составе.

Ранее сообщалось о том, что Малиновским также интересуется миланский Интер.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, Гент, Антверпен
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