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Фонсека: Ошибки поставили крест на наших амбициях

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Подопечные экс-тренера Шахтера крупно уступили в римском дерби.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал поражение своей команды от Лацио (0:3) в рамках 18-го тура чемпионата Италии. 

"мы хорошо начали игру, но ошибки поставили крест на наших амбициях. Мы знали, что в матчах против Лацио трудно вернуться в игру, когда ты пропускаешь быстрый мяч. После двух мячей в наши ворота, мы позволили Лацио почувсвовать себя в безопасности, и не нашли способов для атаки и преодоления обороны соперника.

Мы знаем, что Лацио очень хорош на контратаках. Когда мы играли в последней трети нашего наступления, то всегда были готовы к возможной потери мяча, чтобы не позволить сопернику уйти в контратаку. Мы допустили много ошибок, и результат - справедливый, учитывая происходящее на поле", - приводит слова Фонсеки официальный сайт Ромы.

На данный момент Рома занимает третье место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 34 балла. Лацио находится на седьмой позиции, набрав 31 очко.

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Теги: Паулу Фонсека, Рома
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