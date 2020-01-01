Лацио - Рома 3:0 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Победу "орлам" принесли голы Иммобиле и Луиса Альберто.

Лацио - Рома: видео голов Getty Images

Лацио крупно обыграл Рому в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу "орлов".

В составе хозяев поля голами отметились нападающий Чиро Иммобиле и полузащитник Луис Альберто, оформивший дубль.

Благодаря этой победе Лацио поднялся на седьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Рома располагается на третьей строчке (34 балла).

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лацио - Рома:

Лацио - Рома 3:0

Голы: Иммобиле, 15, Луис Альберто, 23, 67.

Лацио: Рейна - Луис Фелипе (Патрик, 69), Ачерби, Раду (Худт, 82) - Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 65), Лиус Альберто, Марушич - Кайседо (Акпа-Акпро, 65), Иммобиле (Мурики, 83).

Рома: Лопес - Манчини (Майораль, 70), Смоллинг, Ибаньес - Карсдорп, Вильяр, Верету (Педро 46), Спинаццола (Б. Перес, 71) - Мхитарян, Пеллегрини - Джеко.

Предупреждения: Милинкович-Савич, Раду, Ачерби, Фелипе, Лейва - Манчини, Смоллинг, Педро, Мхитарян.