Лацио крупно обыграл Рому в чемпионате Италии

Команда Симоне Индзаги забила три безответных мяча.

Победой Лацио над Ромой со счетом 3:0 завершилось римское дерби в 18-м туре итальянской Серии А.

Команда Симоне Индзаги, номинальные хозяева матча, открыла счет уже на 14-й минуте встречи — защитник Ромы Рожер упустил Мануэля Лаццари, который откатил мяч на Чиро Иммобиле, замкнувшего пас точным ударом в верхний угол ворот Пау Лопеса. Спустя четыре минуты Рома могла сравнять после того, как вратарь Лацио Пепе Рейна уронил мяч. Однако испанец догнал его раньше, чем Генрих Мхитарян.

А Лацио, тем временем, удвоил счет. Лаццари упал в штрафной Ромы после контакта с Рожером, однако успел отдать мяч Луису Альберто. Таким образом, Мануэль Лаццари оформил две результативные передачи.

В середине второго тайма несколько опасных атак Лацио завершились сэйвами в истолнении Пау Лопеса, однако на 67-й минуте Луис Альберто принял мяч от вышедшего на замену Жана-Даниэля Акпо и ударом с 20 меров низом оформил дубль, установив окончательный счет в матче — 3:0 в польщу Лацио.

После этой победы Лацио вплотную приблизился к зоне выхода в еврокубки — у команды Симоне Индзаги 31 очко, столько же, сколько у Аталанты и Наполи, которые находятся на 5 и 6 местах соответственно. А Рома с 24 очками продолжает занимать третье место.

Лацио - Рома - 3:0

Голы: Иммобиле, 14, Луис Альберто, 23, Луис Альберто, 67.

Лацио: Рейна - Раду (Худт, 83), Ачерби, Луис Фелипе (Патрис, 69) - Марушич, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Лейва (Эскаланте, 65), Лаццари - Иммобиле (Мурики, 83), Кайседо (Акпо, 66).

Рома: Лопес - Рожер, Смоллинг, Манчини (Майораль, 71) - Спинаццола (Перес, 71), Вильяр (Кристанте, 60), Верету (Педро, 46), Карсдорп - Пеллегрини, Мхитарян - Джеко.

Предупреждения: Милинкович-Савич, Раду, Ачерби, Луис Фелипе, Лейва - Манчини, Смоллинг, Педро, Мхитарян.