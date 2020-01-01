Рома намерена приобрести полузащитника Аталанты Гомеса
Встреча представителей клубов должна состояться в ближайшее время.
Римская Рома намерена усилиться аргентинским полузащитником Алехандро Гомесом, который сейчас играет за Аталанту, сообщает Calciomercato.
По информации источника, в ближайшее время генеральный директор Ромы Тьягу Пинту в ближайшее время должен встретиться с представителями Аталанты для обсуждения трансфера аргентинского полузащитника, которого бергамцы готовы отпустить за 15 миллионов евро.
Такеже сообщается о том, что интерес к Гомесу проявляет миланский Интер. Контракт аргентинца с Аталантой заканчивается следующим летом.
Ранее сообщалось о том, что украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский отказался переходить в бельгийский Брюгге.
Полная версия правил