Рома намерена приобрести полузащитника Аталанты Гомеса

Встреча представителей клубов должна состояться в ближайшее время.

Римская Рома намерена усилиться аргентинским полузащитником Алехандро Гомесом, который сейчас играет за Аталанту, сообщает Calciomercato.

По информации источника, в ближайшее время генеральный директор Ромы Тьягу Пинту в ближайшее время должен встретиться с представителями Аталанты для обсуждения трансфера аргентинского полузащитника, которого бергамцы готовы отпустить за 15 миллионов евро.

Такеже сообщается о том, что интерес к Гомесу проявляет миланский Интер. Контракт аргентинца с Аталантой заканчивается следующим летом.

Ранее сообщалось о том, что украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский отказался переходить в бельгийский Брюгге.