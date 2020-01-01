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Рома намерена приобрести полузащитника Аталанты Гомеса

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Встреча представителей клубов должна состояться в ближайшее время.
Алехандро Гомес
Алехандро Гомес
Getty Images

Римская Рома намерена усилиться аргентинским полузащитником Алехандро Гомесом, который сейчас играет за Аталанту, сообщает Calciomercato.

По информации источника, в ближайшее время генеральный директор Ромы Тьягу Пинту в ближайшее время должен встретиться с представителями Аталанты для обсуждения трансфера аргентинского полузащитника, которого бергамцы готовы отпустить за 15 миллионов евро.

Такеже сообщается о том, что интерес к Гомесу проявляет миланский Интер. Контракт аргентинца с Аталантой заканчивается следующим летом.

Ранее сообщалось о том, что украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский отказался переходить в бельгийский Брюгге.

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Теги: Аталанта, Рома, Алехандро Гомес
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