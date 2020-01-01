Лацио "подарил" Спортингу солидную сумму, оплачивая трансфер Нету из Браги

Итальянцы спутали португальские Спортинг и Брагу.

Итальянский Лацио допустил серьезную ошибку, оплачивая трансфер игрока Педру Нету, пишет The Guardian.

Римляне ошибочно перечислили два платежа на сумму 11 миллионов евро не тому клубу - они перепутали лиссабонский Спортинг и Брагу, в оригинальном названии которой присутствует слово Sporting.

Согласно отчетам итальянского клуба, два платежа в отношении португальского форварда были выплачены Спортингу из Лиссабона в июле 2018 года и марте 2019 года.

Теперь проблемой занимаются юристы всех трех команд.

Педру Нету является воспитанником Браги. В 2017 году он был арендован Лацио с правом выкупа, а затем римляне перепродали игрока в английский Вулверхэмптон.