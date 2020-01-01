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Лацио "подарил" Спортингу солидную сумму, оплачивая трансфер Нету из Браги

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Итальянцы спутали португальские Спортинг и Брагу.
Педру Нету
Педру Нету
Getty Images

Итальянский Лацио допустил серьезную ошибку, оплачивая трансфер игрока Педру Нету, пишет The Guardian

Римляне ошибочно перечислили два платежа на сумму 11 миллионов евро не тому клубу - они перепутали лиссабонский Спортинг и Брагу, в оригинальном названии которой присутствует слово Sporting.

Согласно отчетам итальянского клуба, два платежа в отношении португальского форварда были выплачены Спортингу из Лиссабона в июле 2018 года и марте 2019 года.

Теперь проблемой занимаются юристы всех трех команд.

Педру Нету является воспитанником Браги. В 2017 году он был арендован Лацио с правом выкупа, а затем римляне перепродали игрока в английский Вулверхэмптон.

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Теги: Педро Нету, Лацио, футбол, Серия А
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