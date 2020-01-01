Малиновский помог Аталанте выйти в четвертьфинал Кубка Италии

Украинец провел весь матч на поле.

В поединке 1/8 финала Кубка Италии Аталанта на своем поле обыграла Кальяри.

Счет в матче был открыл на 43-й минуте благодаря точному удару Алексея Миранчука.

На старте второго тайма вингер Кальяри Соттиль сравнял счет, однако ликование гостей закончилось очень быстро. Сначала Мюриэль поразил ворота гостей на 61-й минуте, а через пару мгновений Шутало установил окончательный счет встречи - 3:1.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский провел на поле весь матч, однако результативными действиями не отметился.

Аталанта — Кальяри 3:1

Голы: Миранчук, 43, Муриэль, 61, Шутало, 64 — Соттил, 55

Аталанта: Спортьелло — Госенс (Хатебур, 68), Джимсити, Ромеро, Шутало, Мехле — Пессина (де Рон, 46), Фройлер (Депаоли, 75), Миранчук (Иличич, 69), Малиновский — Муриэль (Паломино, 89).

Кальяри: Викарио — Дзаппа, Чеппителли, Трипальделли (Ликояннис, 83), Валюкевич — Калигара (Жоао Педро, 67), Марин, Трамони (Перейро, 72), Нандес — Соттил (Унас, 83), Паволетти (Черри, 66).

Предупреждение: Иличич