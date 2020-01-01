Малиновский отказался переходить в Брюгге

Украинец останется в Бергамо.

Футболист Аталанты Руслан Малиновский отказался от перехода в Брюгге, об этом сообщает Voetbal 24 со ссылкой на итальянские источники.

По информации источника, украинский игрок был рад интересу со стороны бельгийского клуба, в том числе от своего бывшего тренера Филиппа Клемана, однако возвращаться в Бельгию отказался.

Малиновский намерен побороться за место в составе Аталанты.

В текущем сезоне Руслан провел 16 игр за Аталанту, в которых забил один гол и выполнил три голевые передачи.