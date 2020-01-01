Малиновский отказался переходить в Брюгге
Украинец останется в Бергамо.
Футболист Аталанты Руслан Малиновский отказался от перехода в Брюгге, об этом сообщает Voetbal 24 со ссылкой на итальянские источники.
По информации источника, украинский игрок был рад интересу со стороны бельгийского клуба, в том числе от своего бывшего тренера Филиппа Клемана, однако возвращаться в Бельгию отказался.
Малиновский намерен побороться за место в составе Аталанты.
В текущем сезоне Руслан провел 16 игр за Аталанту, в которых забил один гол и выполнил три голевые передачи.
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