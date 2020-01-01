Милан намерен подписать экс-звезду Ювентуса

Марио Манджукич может продолжить карьеру в Милане.

Хорватский нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в итальянском чемпионате, сообщает Football-Italia.

По информации источника, в услугах 34-летнего хорвата заинтересован Милан, руководство которого провело встречу с агентом футболистом.

Отмечается, что переговоры прошли в позитивном ключе. В настоящее время стороны ведут переговоры о личном контракте игрока.

Напомним, что Манджукич является свободны агентом после того, как летом прошлого года он расторг контракт с катарским клубом Аль-Духаиль.