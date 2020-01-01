Милан хочет арендовать полузащитника Торино Мейте

Ломбардский клуб близок к завершению сделки.

Милан хочет взять в аренду французского полузащитника Торино Суалио Мейте, сообщает Todofichajes.

По информации источника, официальное заявление о завершении сделки будет сделано в ближайшее время. Известно, что речь идет об аренде Мейте до конца сезона с правом выкупа.

Суалио Мейте перешел в Торино летом 2018 года из Монако. В нынешнем счету француз с футболке туринского клуба сыграл в общей сложности 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.