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Милан хочет арендовать полузащитника Торино Мейте

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Ломбардский клуб близок к завершению сделки.
Милан хочет арендовать полузащитника Торино Мейте

Милан хочет взять в аренду французского полузащитника Торино Суалио Мейте, сообщает Todofichajes.

По информации источника, официальное заявление о завершении сделки будет сделано в ближайшее время. Известно, что речь идет об аренде Мейте до конца сезона с правом выкупа.

Суалио Мейте перешел в Торино летом 2018 года из Монако. В нынешнем счету француз с футболке туринского клуба сыграл в общей сложности 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Теги: Милан, Торино, аренда
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