Интер в овертайме обыграл Фиорентину в Кубке Италии

В четвертьфинале будет миланское дерби.

Миланский Интер обыграл Фиорентину в овертайме гостевого матча 1/8 финала Кубка Италии.

Чилийский полузащитник Интера Артуро Видаль открыл счет в матче, реализовав пенальти в конце первого тайма. Однако в начале второго тайма Фиорентина сравняла, отличился Кристиан Куаме, и основное время таки завершилось вничью 1:1.

А в овертайме игра шла к серии пенальти, но за минуту до финального свистка вышедший на замену Ромелу Лукаку вывел Интер в четвертьфинал, замкнув голевую передачу Николо Бареллы.

Стоит отметить, что игра была очень грубой: судья Давиде Масса показал 11 желтых карточек.

В четвертьфинале Кубка Италии состоится миланское дерби — Интер сыграет против Милана, при чем номинальными хозяевами будут как раз победители сегодняшней игры.

Фиорентина - Интер - 1:2

Голы: Куаме, 57 - Видаль, 40 (пенальти), Лукаку, 119.

Фиорентина: Терраччиано - Игор, Мартинес Куарта, Миленкович - Бираги, Кастровилли, Амрабат, Касерес (Венути, 53) - Бонавентура, Эиссерик (Влахович, 52) - Куаме (Кальехон, 97).

Интер: Ханданович - Коларов, Раноккья, Шкриниар (Де Фрей, 61) - Перишич, Гальярдини (Барелла, 81), Эриксен, Видаль (Брозович, 94), Янг (Хакими, 69) - Мартинес (Лукаку, 69), Санчес.

Предупреждения: Эиссерик, Бонавентура, Куаме, Игор - Шкриниар, Эриксен, Видаль, Хакими, Раноккья, Санчес, Лукаку.