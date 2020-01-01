Пиоли: Милан проявил свое мастерство в серии пенальти

Милан вышел в 1/4 финала Кубка Италии.

Главный тренер Милана Стефано Пиоли подвел итоги победы над Торино (0:0, 5:4 пен.) в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

"Я доволен игрой. Это был четвертый матч за девять дней, но у нас не было никаких проблем с настроем и интенсивностью.

Жаль, что не выиграли в основное время, но мы проявили мастерство, ведь реализовать все пять пенальти - это трудная задача.

Мы верим в свои сильные качества, всегда мыслим позитивно по ходу матчей и сохраняем концентрацию. Это дает результат, у нас сложные игры, поэтому без веры в себя не обойтись", - приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на Milan TV.