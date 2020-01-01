Милан по пенальти обыграл Торино в матче Кубка Италии

Судьбу встречи решил единственный промах с "точки".

Победой Милана над Торино в серии пенальти завершился первый матч 1/8 финала Кубка Италии.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В первом тайме обе команды могли открывать счет, но Златан Ибрагимович без помех со стороны игроков Торино пробил выше ворот, а удар Амера Гояка парировал Чиприан Тэтэрушану.

В середине второго тайма несколько моментов было у Милана. Сначала Ваня Милинкович-Савич парировал удар в упор Рафаэля Леао. Спустя семь минут Браим Диас замыкал прострел, Милинкович-Савич смог отбить и удар испанца, и добивание Диогу Далота. А под конец основного времени Диас из удобной поиции пробил выше ворот.

В конце овертайма Гояк чуть не забросил мяч за спину вышедшему из ворот Тэтэрушану, однако игра перешла в серию пенальти, где все решил единственный промах Томаса Ринкона, удар которого парировал румынский вратарь Милана. А Милинкович-Савич не смог отразить ни один пенальти Милана, но сам подошел к «точке» и забил.

Таким образом Милан прошел в четвертьфинал, где 21 января сыграет против победителя пары Фиорентина — Интер, который определится завтра.

Милан - Торино - 0:0 (5:4)

Милан: Тэтэрушану - Далот, Мусаккьо (Кесси, 63), Романьоли, Калулу - Тонали, Кастильехо (Хауге, 46), Калабрия (Эрнандес, 63), Диас (Олсер, 105), Леао - Ибрагимович (Чалханоглу, 46).

Торино: Милинкович-Савич - Буонджорно, Нкулу, Бремер (Лукич, 84) - Ансальди (Мурру, 63), Сегре, Линетти (Синго, 63), Ринкон, Войвода (Лианко, 84) - Гояк, Дзадза (Белотти, 90+2).

Предупреждения: А.Доннарумма (запасной), Тонали, Кесси - Ринкон, Линетти, Дзадза, Лукич, Лианко, Гояк.

Удаление: Дж. Доннарумма (запасной).