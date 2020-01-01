Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду стал лучшим бомбардиром национальных чемпионатов XXI века

Комментариев: 0
В первую десятку рейтинга вошли представители Сингапура и Мальдивских Островов.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Криштиану Роналду возглавил рейтинг лучших бомбардиров национальных чемпионатов в XXI веке Международной федерации футбольной истории и статистики.

На счету португальца — 462 гола за португальский Спортинг, английский Манчестер Юнайтед, испанский Реал Мадрид и итальянский Ювентус. Второе место занял аргентинец Лионель Месси из Барселоны, у которого 451 гол. Замкнул первую тройку шведский форвард Златан Ибрагимович, забивший 379 голов в составе девяти разных команд из семи национальных чемпионатов.

Интересно, что в первую десятку рейтинга вошли сингапурец Александар Джурич, у которого 304 гола в чемпионатах Австралии и Сингапура, и мальдивский форвард Али Ашфак который забил 287 голов в чемпионатах Мальдивских островов и Малайзии.

Ранее тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне стал лучшим тренером десятилетия по версии IFFHS.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Златан Ибрагимович
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь