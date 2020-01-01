Роналду стал лучшим бомбардиром национальных чемпионатов XXI века

В первую десятку рейтинга вошли представители Сингапура и Мальдивских Островов.

Криштиану Роналду возглавил рейтинг лучших бомбардиров национальных чемпионатов в XXI веке Международной федерации футбольной истории и статистики.

На счету португальца — 462 гола за португальский Спортинг, английский Манчестер Юнайтед, испанский Реал Мадрид и итальянский Ювентус. Второе место занял аргентинец Лионель Месси из Барселоны, у которого 451 гол. Замкнул первую тройку шведский форвард Златан Ибрагимович, забивший 379 голов в составе девяти разных команд из семи национальных чемпионатов.

Интересно, что в первую десятку рейтинга вошли сингапурец Александар Джурич, у которого 304 гола в чемпионатах Австралии и Сингапура, и мальдивский форвард Али Ашфак который забил 287 голов в чемпионатах Мальдивских островов и Малайзии.

Ранее тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне стал лучшим тренером десятилетия по версии IFFHS.