Гомес ответил на критику Гасперини картинками в Instagram
Аргентинец считает, что наставник Аталанты не прав.
Нападающий Аталанты Алехандро Гомес отреагировал на критику со стороны главного тренер команды Джан Пьеро Гасперини.
Гомес в своих сторис Instagram опубликовал 12 скринов, которые демонстрируют игрока на разных позициях на поле.
Напомним, наставник бергамасков заявил, что аргентинец не играет, потому что [[link_local link_article_id="2796488"]]не сумел адаптироваться[[/link_local]] к новым изменениям в команде.
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