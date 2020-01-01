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Гомес ответил на критику Гасперини картинками в Instagram

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Аргентинец считает, что наставник Аталанты не прав.
Гомес ответил на критику Гасперини картинками в Instagram

Нападающий Аталанты Алехандро Гомес отреагировал на критику со стороны главного тренер команды Джан Пьеро Гасперини.

Гомес в своих сторис Instagram опубликовал 12 скринов, которые демонстрируют игрока на разных позициях на поле.

Напомним, наставник бергамасков заявил, что аргентинец не играет, потому что [[link_local link_article_id="2796488"]]не сумел адаптироваться[[/link_local]] к новым изменениям в команде.

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