Гомес ответил на критику Гасперини картинками в Instagram

Аргентинец считает, что наставник Аталанты не прав.

Нападающий Аталанты Алехандро Гомес отреагировал на критику со стороны главного тренер команды Джан Пьеро Гасперини.

Гомес в своих сторис Instagram опубликовал 12 скринов, которые демонстрируют игрока на разных позициях на поле.

Напомним, наставник бергамасков заявил, что аргентинец не играет, потому что [[link_local link_article_id="2796488"]]не сумел адаптироваться[[/link_local]] к новым изменениям в команде.