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Пирло поведал о характерах травм Дибалы и Маккенни

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Специалист высказался о повреждениях, полученных игроками в поединке против Сассуоло.
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Getty Images

Футболисты Ювентуса Уэстон Маккенни и Пауло Дибала получили травмы в первом тайме матча 17-го тура чемпионата Италии против Сассуоло (3:1).

Главный тренер "бьянконери" Андреа Пирло рассказал о текущем состоянии футболистов.

"У Дибалы травма внутренней боковой связки колена. Мы оценим его состояние в течение следующих нескольких дней. Надеемся, что там нет ничего серьезного.

Маккенни? У него уже была небольшая мышечная проблема, и он снова почувствовал дискомфорт после удара пяткой сзади", - заявил специалист в комментарии Sky Sport Italia.

В сезоне-2020/21 Дибала провел за Ювентус 16 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав два ассиста. На счету Маккенни пять результативных действий в 18 играх за клуб.

Смотрите также видео голов и обзор матча Ювентус - Сассуоло.

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Теги: Пауло Дибала, Ювентус, Андреа Пирло
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