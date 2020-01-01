Пирло назвал главную проблему Ювентуса

Итальянец подвел итоги победы в матче чемпионата Италии.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло поделился мнением о победе над Сассуоло (3:1) в рамках чемпионата Италии.

"Нам было важно почувствовать стабильность, выиграв сегодня, иначе победа в Милане (3:1) не имела бы значения. Сегодня мы временами играли слабо, но потом мы стали более организованным и более решительным. Так мы продемонстрировали желание, которое необходимо для победы.

Мы - Ювентус, поэтому на нас есть давление, принуждающее выигрывать в каждом матче. Мы должны относиться к каждому матчу как к финалу. Решительность и желание сражаться до последней минуты должны быть в ДНК Юве", - цитирует Пирло Football Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Сассуоло.