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Пирло назвал главную проблему Ювентуса

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Итальянец подвел итоги победы в матче чемпионата Италии.
Андреа Пирло
Андреа Пирло
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло поделился мнением о победе над Сассуоло (3:1) в рамках чемпионата Италии. 

"Нам было важно почувствовать стабильность, выиграв сегодня, иначе победа в Милане (3:1) не имела бы значения. Сегодня мы временами играли слабо, но потом мы стали более организованным и более решительным. Так мы продемонстрировали желание, которое необходимо для победы. 

Мы - Ювентус, поэтому на нас есть давление, принуждающее выигрывать в каждом матче. Мы должны относиться к каждому матчу как к финалу. Решительность и желание сражаться до последней минуты должны быть в ДНК Юве", - цитирует Пирло Football Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Сассуоло.

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Теги: Андреа Пирло, Ювентус, Серия А
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