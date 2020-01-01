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Удинезе - Наполи 1:2 Видео голов и обзор матча Серии А

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Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.

Удинезе - Наполи
Удинезе - Наполи
Getty Images

В поединке 17-го тура Серии А Наполи на выезде вырвал победу у Удинезе (2:1).

На 15-й минуте лидер Наполи Инсинье вывел свою команду вперед, реализовал пенальти. Через несколько минут хозяева ответили голом Лазаньи, который не оставил шансов Меретту.

Победный мяч был забит на 90-й минуте, когда Бакайоко замкнул подачу со штрафного.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Удинезе - Наполи:

Удинезе — Наполи 1:2

Голы: Лазанья, 27 — Инсинье, 15 (пен), Бакайоко, 90.

Удинезе: Муссо, Молина, Самир, Родриго Бекао, Ларсен (Зегелар, 72), Перейра, де Пауль, Мандрагора, Арслан (Уолас, 72), Бонифаци, Лазанья (Несторовски, 81).

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас (Максимович, 16), Ррахмани (Мариу Руй, 46), Хюсай, Бакайоко, Фабиан Руис (Элмаз, 68), Инсинье, Зелиньски (Демме, 90+2), Лосано, Петанья (Льоренте, 68).

Предупреждения: Арслан, Самир, Зегелар — Ди Лоренцо.

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Теги: Наполи, Удинезе, футбол, Серия А
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