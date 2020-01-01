Ювентус - Сассуоло 3:1 Видео голов и обзор матча Серии А

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Ювентус - Сассуоло Getty Images

В рамках 17-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле обыграл Сассуоло (3:1).

На 51-й минуте поединка защитник туринцев Данило вывел свою команду вперед, однако через несколько минут форвард гостей Дефрель сравнял счет.

Длительное время команды не могли поразить ворота друг друга, пока Рэмси не замкнул прострел Фработты. Окончательный счет в поединке установил форвард Ювентуса Криштиану Роналду - 3:1.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус — Сассуоло:

Ювентус — Сассуоло 3:1

Голы: Данило, 51, Рэмси, 82, Роналду, 90+2 — Дефрель, 59

Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, Демирал, Фработта, Кьеза (Бернардески, 86) — Маккенни (Рэмзи, 19, Мората, 86), Бетанкур (Рабьо, 46), Артур — Дибала, Роналду

Сассуоло: Консильи — Мюлдюр (Оддей, 73), Феррари, Кирикеш (Айхан, 87), Кириакопулос — Обьянг, Траоре, Локателли — Дефрель (Бога, 67), Капуто (Тольян, 46), Джуричич (Лопес, 46)

Предупреждения: Фработта, Бентанкур, Кулусевски, Бонуччи — Феррари

Удаление: Обьянг, 45+2