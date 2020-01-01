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Роналду повторил мировой рекорд по голам в официальных матчах

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Португалец сравнялся с Йозефом Бицаном по числу забитых мячей за карьеру.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Ювентус на своем поле обыграл Сассуоло в поединке 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе туринцев третий мяч забил Криштиану Роналду. Этот гол стал 759-м в его футбольной карьере, сообщает Squawka.

По данному показателю именитый португалец сравнялся с бывшим форвардом Австрии и Чехословакии Йозефом Бицаном, который в период с 1931 по 1955 год также забил 759 мячей.

Третье место в списке лучших бомбардиров в истории футбола занимает легендарный бразилец Пеле (757 мячей).

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Теги: футбол, Ювентус, Криштиану Роналду
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