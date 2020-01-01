Ювентус добыл тяжелую победу над Сассуоло

Команда Пирло забила три гола во втором тайме.

Ювентус одолел Сассуоло в матче 17-го тура Серии А. Поединок прошел в Турине и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В концовке первого тайма гости остались в меньшинстве после удаления Педро Обьянга.

Первыми забили туринцы - на 51-й минуте Данило нанес прицельный удар по воротам соперника. Спустя восемь минут Грегоре Дефрель восстановил равновесие.

Победу Ювентусу принесли голы Аарона Рэмси и Криштиану Роналду в концовке встречи.

Благодаря результату этого матча подопечные Андреа Пирло поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Серии А. Сассуоло располагается на седьмом месте.

Ювентус — Сассуоло 3:1

Голы: Данило, 51, Рэмси, 82, Роналду, 90+2 — Дефрель, 59

Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, Демирал, Фработта, Кьеза (Бернардески, 86) — Маккенни (Рэмзи, 19, Мората, 86), Бетанкур (Рабьо, 46), Артур — Дибала, Роналду

Сассуоло: Консильи — Мюлдюр (Оддей, 73), Феррари, Кирикеш (Айхан, 87), Кириакопулос — Обьянг, Траоре, Локателли — Дефрель (Бога, 67), Капуто (Тольян, 46), Джуричич (Лопес, 46)

Предупреждения: Фработта, Бентанкур, Кулусевски, Бонуччи — Феррари

Удаление: Обьянг, 45+2