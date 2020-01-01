Конте - о трансферах Интера: Для нас не существует глагола "хочу"

Конте будет работать с теми игроками, которые у него есть.

Главный тренер Интера Антонио Конте заявил, что миланский клуб не будет выходить на трансферный рынок в январе.

"Зимние трансферы? В этом сезоне, учитывая все происходящее, для нас не существует глагола "хочу". В августе меня проинформировали о стратегии клуба, мы подписали Хакими, и никто больше не приехал.

Да мне и не нужен никто. Я работаю с этими игроками, у нас есть сильные и слабые стороны, но это то, что мы имеем. Забудьте про участие Интера в зимнем трансферном окне, вот что мне сказали", - цитирует Конте Football Italia.

Напомним, что после 17 туров "нерадзурри" занимают второе место в Серии А, набрав 37 очков.

Ранее СМИ сообщали, что Интер готов "приютить" полузащитника Манчестер Юнайтед.