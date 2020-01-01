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Рома - Интер 2:2 Видео голов и обзор матча Серии А

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Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Рома - Интер
Рома - Интер
Getty Images

Рома сыграла в результативную ничью с Интером в рамках 17-го тура итальянской Серии А.

Команды отправили в ворота друг друга по два мяча, но выявить сильнейшего по итогам финального свистка им не удалось.

Смотрите видео голов и обзор матча Рома - Интер:

Рома — Интер 2:2

Голы: Пеллегрини, 17, Манчини, 86 — Шкриниар, 56, Хакими, 63

Рома: Лопес — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр, Верету (Кристанте, 79), Спинаццола (Перес, 73) — Пеллегрини, Джеко (Майораль, 88), Мхитарян

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими (Коларов, 82), Барелла, Брозович, Видаль (Гальярдини, 82), Дармиан — Лукаку, Мартинес (Перишич, 77)

Предупреждения: Смоллинг, Манчини, Вильяр — Лукаку, Бастони, Перишич

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Теги: Рома, Интер, обзор матча
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