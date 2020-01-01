Мхитарян вышел на первое место среди ассистентов Серии А

На счету армянского полузащитника 8 голевых передач в чемпионате Италии.

Экс-футболист Шахтера, который сейчас выступает за Рому, Генрих Мхитарян отметился очередным ассистом в матче с Интером (2:2) в 17-м туре Серии А.

На 17-й минуте игры Генрих отдал результативны пас на Лоренцо Пеллегрини, который открыл счёт в поединке.

Всего на счету армянина теперь восемь ассистов – лучшим показатель в лиге. Вслед за ним идут Дрис Мертенс и Хакан Чалханоглу (по 6).

Кроме того, Мхитарян также отметился 8 голами в чемпионате.

Напомним, Интер готов "приютить" очередную звезду Манчестер Юнайтед.