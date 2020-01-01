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Мхитарян вышел на первое место среди ассистентов Серии А

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На счету армянского полузащитника 8 голевых передач в чемпионате Италии.
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян
Getty Images

Экс-футболист Шахтера, который сейчас выступает за  Рому, Генрих Мхитарян отметился очередным ассистом в матче с Интером (2:2) в 17-м туре Серии А.

На 17-й минуте игры Генрих отдал результативны пас на Лоренцо Пеллегрини, который открыл счёт в поединке.

Всего на счету армянина теперь восемь ассистов – лучшим показатель в лиге. Вслед за ним идут Дрис Мертенс и Хакан Чалханоглу (по 6).

Кроме того, Мхитарян также отметился 8 голами в чемпионате.

Напомним, Интер готов "приютить" очередную звезду Манчестер Юнайтед.

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Теги: Генрих Мхитарян, Рома, футбол, Серия А
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