Интер готов "приютить" очередную звезду МЮ

Джесси Лингард может перебраться в Италию.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Mirror.

По информации источника, в услугах вингера заинтересован миланский Интер. Отмечается, что "россонери" готовы взять Лингарда в долгосрочную аренду.

Но трансфер состоится только в том случае, если миланский клуб сможет продать полузащитника Кристиана Эриксена.

Напомним, что за последнее время в Интер из Манчестер Юнайтед перебрались сразу два футболиста - защитник Эшли Янг и вингер Алексис Санчес.