Рома и Интер поделили очки в матче Серии А

Интеру пришлось отыгрываться, а в концовке уже миланский клуб не удержал победу.

Интер и Рома сыграли вничью 2:2 в матче 17-го тура Серии А.

Римляне первыми отличились усилиями Лоренцо Пеллегрини после голевой передачи Мхитаряна, но во втором тайме Милан Шкриньяр и Ашраф Хакими сделали счет победным для Интера.

Миланский клуб не удержал победу, пропустив на 86-й минуте после удара Джанлуки Манчини.

Интер не сумел выиграть второй матч подряд и с 37 очками занимает 2-е место в таблице чемпионата Италии, Рома с 34 очками идет на 3-й позиции.

Рома — Интер 2:2

Голы: Пеллегрини, 17, Манчини, 86 — Шкриниар, 56, Хакими, 63

Рома: Лопес — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр, Верету (Кристанте, 79), Спинаццола (Перес, 73) — Пеллегрини, Джеко (Майораль, 88), Мхитарян

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими (Коларов, 82), Барелла, Брозович, Видаль (Гальярдини, 82), Дармиан — Лукаку, Мартинес (Перишич, 77)

Предупреждения: Смоллинг, Манчини, Вильяр — Лукаку, Бастони, Перишич