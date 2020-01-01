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Милан - Торино 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Победу "россонери" принесли голы Леау и Кессье.

Милан - Торино: видео голов
Милан - Торино: видео голов
Getty Images

Милан одержал домашнюю победу над Торино (2:0) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

Оба мяча были забиты в первом тайме. В составе победителей отметились Рафаэл Леау и Франк Кессье.

На 85-й минуте на замену вышел шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович. Это первое появление 39-летнего футболиста на поле за последние полтора месяца - он пропустил 11 матчей Милана из-за травмы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Милан - Торино:

Милан - Торино 2:0
Голы: Леау, 25, Кессье (пен.), 36

Милан: Доннарумма, Тео, Кьер, Калабрия, Романьоли, Кастильехо, Хеуге (Мальдини, 85), Кессиэ, Тонали (Диогу Далот, 54), Браим Диас (Чалханоглу, 60), Рафаэл Леау (Ибрагимович, 85).

Торино: Сиригу, Синго, Бремер, Иццо (Дзадза, 64), Родригес (Мурру, 64), Гояк (Линетти, 46), Лукич, Верди, Ринкон (Сегре, 76), Войнович, Белотти (Бонаццоли, 86).

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Теги: Милан, Торино, чемпионат Италии, Серия А, футбол, видео голов, обзор матча
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