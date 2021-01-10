Милан повторил 70-летний рекорд результативности в чемпионате Италии

"Россонери" повторили рекорд, который 70 лет назад установил Интер.

В матче 17-го тура чемпионата Италии Милан на своем поле обыграл Торино со счетом 2:0.

Как сообщает Opta, “россонери“ побили рекорд результативности 70-летней давности, который принадлежал Интеру. В 16 матчах первого круга нынешнего сезона Милан забивал не менее двух голов. В последний раз такое удавалось “нерадзурри“ в сезонах-1949/50 и 1950/51.

Отметим, что подопечные Стефано Пиоли одержали 12 побед в 17-ти матчах нынешней кампании и занимают первое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 40 очков. Вторым идет Интер, с отставанием в 4 балла и одной игрой в запасе.