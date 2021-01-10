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Милан повторил 70-летний рекорд результативности в чемпионате Италии

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"Россонери" повторили рекорд, который 70 лет назад установил Интер.
Милан повторил рекорд Интера
Милан повторил рекорд Интера
Getty Images

В матче 17-го тура чемпионата Италии Милан на своем поле обыграл Торино со счетом 2:0.

Как сообщает Opta, “россонери“ побили рекорд результативности 70-летней давности, который принадлежал Интеру. В 16 матчах первого круга нынешнего сезона Милан забивал не менее двух голов. В последний раз такое удавалось “нерадзурри“ в сезонах-1949/50 и 1950/51.

Отметим, что подопечные Стефано Пиоли одержали 12 побед в 17-ти матчах нынешней кампании и занимают первое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 40 очков. Вторым идет Интер, с отставанием в 4 балла и одной игрой в запасе.

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Теги: Милан, Торино, чемпионат Италии, Серия А, футбол
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гость  (аноним)  10.01.2021, 10:11
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Не менее двух голов в матче. В прошлом матче с Ювентусом забили один. Автора на кол очком.
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