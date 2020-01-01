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Беневенто — Аталанта 1:4. Видео голевой передачи Малиновского и обзор матча Серии А

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Украинский полузащитник записал на свой счет очередную голевую передачу.

Рафаэль Толой против Марко Сау
Рафаэль Толой против Марко Сау
Getty Images

Бергамская Аталанта со счетом 1:4 в гостях обыграла Беневенто в матче 17 тура чемпионата Италии.

Гости открыли счет, отличился Йосип Иличич, однако в начале второго тайма Беневенто смог сравнять — забил Марко Сау.

После этого Аталанта забила три безответных гола в ворота Беневенто. По одному на свой счет записали Рафаэль Толой, Даниэль Сапата и Луис Муриэль. При чем последнему ассистировал украинский полузащитник Руслан Малиновский, который вышел на замену на 64-й минуте матча и записал на свой счет третью результативную передачу в нынешнем сезоне.

Беневенто — Аталанта - 1:4

Голы: Сау, 50 — Иличич, 30, Толой, 69, Сапата, 71, Муриэль, 86.

Беневенто: Монтипо — Фулон (Пастина, 46), Барба, Глик, Маджо — Сау (Ди Серио, 58), Ионицэ (Дель Пинто, 80), Скьятарелла, Дабо (Хетемай, 58), Импрола — Лападула (Инсинье, 58).

Аталанта: Голлини — Паломини, Ромеро, Толой — Госенс (Меле, 73), Фройлер (Депаоли, 87), Де Рон, Хатебур — Пессина (Малиновский, 64) — Сапата (Муриэль, 73), Иличич (Миранчук, 87).

Предупреждения: Фулон, Лападула, Дабо — Де Рон, Паломино.

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Теги: Серия А, Беневенто, Аталанта, Руслан Малиновский
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