Беневенто — Аталанта 1:4. Видео голевой передачи Малиновского и обзор матча Серии А
Бергамская Аталанта со счетом 1:4 в гостях обыграла Беневенто в матче 17 тура чемпионата Италии.
Гости открыли счет, отличился Йосип Иличич, однако в начале второго тайма Беневенто смог сравнять — забил Марко Сау.
После этого Аталанта забила три безответных гола в ворота Беневенто. По одному на свой счет записали Рафаэль Толой, Даниэль Сапата и Луис Муриэль. При чем последнему ассистировал украинский полузащитник Руслан Малиновский, который вышел на замену на 64-й минуте матча и записал на свой счет третью результативную передачу в нынешнем сезоне.
Беневенто — Аталанта - 1:4
Голы: Сау, 50 — Иличич, 30, Толой, 69, Сапата, 71, Муриэль, 86.
Беневенто: Монтипо — Фулон (Пастина, 46), Барба, Глик, Маджо — Сау (Ди Серио, 58), Ионицэ (Дель Пинто, 80), Скьятарелла, Дабо (Хетемай, 58), Импрола — Лападула (Инсинье, 58).
Аталанта: Голлини — Паломини, Ромеро, Толой — Госенс (Меле, 73), Фройлер (Депаоли, 87), Де Рон, Хатебур — Пессина (Малиновский, 64) — Сапата (Муриэль, 73), Иличич (Миранчук, 87).
Предупреждения: Фулон, Лападула, Дабо — Де Рон, Паломино.
Полная версия правил