Голевой пас Малиновского помог Аталанте разгромить Беневенто

Украинский полузащитник сделал третий результативный пас в сезоне.

Бергамская Аталанта в гостевом матче 17 тура чемпионата Италии обыграла Беневенто со счетом 1:4.

Открыл счет на исходе первого получаса игры Йосип Иличич, однако вскоре после начала второго тайма Марко Сау с подачи Кристиана Пастины сравнял счет.

Впрочем, ничейный счет не продержался и 20 минут — на 69-й минуте бразилец Рафаэль Толой вывел Аталанту вперед, а через две минуты Иличич ассисистировал Даниэлю Сапате, забившему третий гол.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вышел на поле на 64-й минуте вместо Маттео Пессины, а через 20 минут оформил голевую передачу — с его паса четвертый гол Аталанты забыил Луис Муриэль. Для Малиновского эта результативная передача стала третьей в нынешнем сезоне.

Беневенто — Аталанта - 1:4

Голы: Сау, 50 — Иличич, 30, Толой, 69, Сапата, 71, Муриэль, 86.

Беневенто: Монтипо — Фулон (Пастина, 46), Барба, Глик, Маджо — Сау (Ди Серио, 58), Ионицэ (Дель Пинто, 80), Скьятарелла, Дабо (Хетемай, 58), Импрола — Лападула (Инсинье, 58).

Аталанта: Голлини — Паломини, Ромеро, Толой — Госенс (Меле, 73), Фройлер (Депаоли, 87), Де Рон, Хатебур — Пессина (Малиновский, 64) — Сапата (Муриэль, 73), Иличич (Миранчук, 87).

Предупреждения: Фулон, Лападула, Дабо — Де Рон, Паломино.