Гасперини: Малиновский всегда опасен
Тренер Аталанты поделился мнением об украинском полузащитнике итальянского клуба.
Тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини провел пресс-конференцию накануне маьча чемпионата Италии против Беневенто, во время которой поделился мнением об украинском полузащитнике Руслане Малиновском.
«Когда Малиновский на поле — он всегда опасен», - цитирует слова Гасперини издание TuttoAtalanta.
В нынешнем сезоне Малиновский в составе Аталанты сыграл 15 матчей, в основном выходя на замены, и забил один гол.
Ранее сообщалось о том, что возможностью аренды Малиновского интересуется миланский Интер.
Полная версия правил