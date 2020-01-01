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Гасперини: Малиновский всегда опасен

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Тренер Аталанты поделился мнением об украинском полузащитнике итальянского клуба.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини провел пресс-конференцию накануне маьча чемпионата Италии против Беневенто, во время которой поделился мнением об украинском полузащитнике Руслане Малиновском.

«Когда Малиновский на поле — он всегда опасен», - цитирует слова Гасперини издание TuttoAtalanta.

В нынешнем сезоне Малиновский в составе Аталанты сыграл 15 матчей, в основном выходя на замены, и забил один гол.

Ранее сообщалось о том, что возможностью аренды Малиновского интересуется миланский Интер.

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Теги: Аталанта, Руслан Малиновский, Джан Пьеро Гасперини
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