Гасперини: Малиновский всегда опасен

Тренер Аталанты поделился мнением об украинском полузащитнике итальянского клуба.

Тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини провел пресс-конференцию накануне маьча чемпионата Италии против Беневенто, во время которой поделился мнением об украинском полузащитнике Руслане Малиновском.

«Когда Малиновский на поле — он всегда опасен», - цитирует слова Гасперини издание TuttoAtalanta.

В нынешнем сезоне Малиновский в составе Аталанты сыграл 15 матчей, в основном выходя на замены, и забил один гол.

Ранее сообщалось о том, что возможностью аренды Малиновского интересуется миланский Интер.