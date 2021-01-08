Малиновский может продолжить карьеру в Интере

Миланский клуб интересуется украинским полузащитником Аталанты.

Миланский Интер интересуется украинским полузащитником Аталанты Русланом Малиновским, сообщает Interlive.

По информации источника, Интер рассматривает вариант аренды украинца с правом последующего выкупа. Во многом эта сделка будет зависеть от того, покинет ли миланский клуб датский полузащитник Кристиан Эриксен.

Ранее сообщалось о том, что Малиновский может вернуться в Бельгию, где им интересуются Генк, Брюгге и Антверпен.