У защитника Ювентуса Де Лигта выявили коронавирус

Еще один футболист туринской команды сдал положительный тест.

В туринском Ювентусе зафиксирован третий случай коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

Положительный тест во время очередной проверки сдал нидерландский защитник Матейс де Лигт. Заболевший футболист был отправлен на самоизоляцию.

Де Лигт проводит в Ювентусе второй сезон — в итальянский клуб он перешел в июле 2019 года из нидерландского Аякса. В нынешнем сезоне защитник в составе туринцев сыграл 12 матчей и во всех выходил в стартовом составе.

Ранее сообщалось о том, что положительные тесты на коронавирус сдали два других футболиста Ювентуса — колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо и бразильский защитник Алекс Сандро.