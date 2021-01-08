Наполи хочет зимой продать Милика

На поляка претендует французский Марсель.

Итальянский Наполи в зимнее трансферное окно планирует продать польского форварда Аркадиуша Милика, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации издания, в покупке Милика заинтересован французский Марсель. Ориентировочная стоимость трансфера поляка составит 10 миллионов евро.

Аркадиуш Милик перешел в Наполи из Аякса в августе 2016 года. Последние два сезона поляк становился одним из лучших бомбардиров итальянского клуба, однако в нынешнем сезоне он в составе Наполи не играл.

Напоминаем, что в ближайшее время в чемпионат Италии может перебраться украинский полузащитник Виктор Коваленко.