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Наполи хочет зимой продать Милика

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На поляка претендует французский Марсель.
Аркадиуш Милик
Аркадиуш Милик
Getty Images

Итальянский Наполи в зимнее трансферное окно планирует продать польского форварда Аркадиуша Милика, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации издания, в покупке Милика заинтересован французский Марсель. Ориентировочная стоимость трансфера поляка составит 10 миллионов евро.

Аркадиуш Милик перешел в Наполи из Аякса в августе 2016 года. Последние два сезона поляк становился одним из лучших бомбардиров итальянского клуба, однако в нынешнем сезоне он в составе Наполи не играл.

Напоминаем, что в ближайшее время в чемпионат Италии может перебраться украинский полузащитник Виктор Коваленко.

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Теги: Наполи, Аркадиуш Милик, Марсель
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