СМИ: Коваленко подписал контракт с Аталантой на 5 лет

Украинец уйдет из донецкого Шахтера.

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко подписал контракт с Аталантой. Об этом сообщает YouTube-канал ТаТоТаке.

По информации источника, контракт с клубом подписан на пять лет.

Пока неизвестно, перейдет Коваленко в Аталанту зимой с компенсацией или же летом на правах свободного агента.

Также сообщается, что главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини следил за украинцем и знает, как использовать его в своей тактической схеме.