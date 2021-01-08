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СМИ: Коваленко подписал контракт с Аталантой на 5 лет

Комментариев: 2
Украинец уйдет из донецкого Шахтера.
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко
Getty Images

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко подписал контракт с Аталантой. Об этом сообщает YouTube-канал ТаТоТаке.

По информации источника, контракт с клубом подписан на пять лет.

Пока неизвестно, перейдет Коваленко в Аталанту зимой с компенсацией или же летом на правах свободного агента.

Также сообщается, что главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини следил за украинцем и знает, как использовать его в своей тактической схеме.

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Теги: Аталанта, футбол, Виктор Коваленко, Шахтер, Аталанта
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  08.01.2021, 16:50
Оценка:  0
гость
И сразу в аренду во 10-ю лигу...
гость  (аноним)  08.01.2021, 15:22
Оценка:  0
гость
)))видать не бревно
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