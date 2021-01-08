Ювентус хочет подписать форварда Дженоа

Игрок сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов может перейти в топ-клуб.

Нападающий Дженоа Эльдор Шомуродов в скором времени может сменить клубную прописку.

Как сообщает Tuttosport, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован туринский Ювентус. Источник отмечает, что "старая сеньора" видит в узбекском игроке подмену Альваро Морате.

Утверждается, что Ювентус хочет увеличить выбор для тренера в атаке, однако пока не определились с основным кандидатом на усиление.

Шомуродов перешел в Дженоа из Ростова в прошлом году за 7,5 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах Серии А, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.