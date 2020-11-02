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Ибрагимович заинтриговал фанатов постом в Instagram

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Форвард может вернуться в сборную Швеции.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Форвард Милана Златан Ибрагимович задумался о возвращении в национальную сборную Швеции.
В Instagram футболист выложил пост с загадочной подписью:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Long time no see

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

"Давно не виделись", - подписал швед снимок в футболке сборной Швеции.

Напомним, форвард выступал в составе сборной Швеции в период с 2001 по 2016 год. После Евро-2016 он решил завершить международную карьеру. В футболке "Тре Кунур" Ибрагимович провел 116 матчей и забил 62 гола.

В текущем сезоне Златан принял участие в семи играх Милана, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

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Теги: Златан Ибрагимович, Милан, Сборная Швеции
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