Ибрагимович заинтриговал фанатов постом в Instagram

Форвард может вернуться в сборную Швеции.

Форвард Милана Златан Ибрагимович задумался о возвращении в национальную сборную Швеции.

В Instagram футболист выложил пост с загадочной подписью:

"Давно не виделись", - подписал швед снимок в футболке сборной Швеции.

Напомним, форвард выступал в составе сборной Швеции в период с 2001 по 2016 год. После Евро-2016 он решил завершить международную карьеру. В футболке "Тре Кунур" Ибрагимович провел 116 матчей и забил 62 гола.

В текущем сезоне Златан принял участие в семи играх Милана, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.