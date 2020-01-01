Аталанта добыла выездную победу над Кротоне

Результативная передача Малиновского помогла Аталанте добыть победу.

Аталанта одержала победу над Кротоне со счетом 2:1 в матче шестого тура чемпионата Италии.

На 26-й минуте счет открыл нападающий гостей Луис Муриэль после передачи украинца Руслана Малиновского, который вышел в стартовом составе.

Через 12 минут колумбиец оформил дубль, а затем Кротоне ответил голом Симеона Нванкво.

Благодаря победе Аталанта поднялась на второе место в турнирной таблице, но конкуренты свои матчи тура проведут позже.