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Аталанта добыла выездную победу над Кротоне

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Результативная передача Малиновского помогла Аталанте добыть победу.
Аталанта добыла выездную победу над Кротоне

Аталанта одержала победу над Кротоне со счетом 2:1 в матче шестого тура чемпионата Италии.

На 26-й минуте счет открыл нападающий гостей Луис Муриэль после передачи украинца Руслана Малиновского, который вышел в стартовом составе.

Через 12 минут колумбиец оформил дубль, а затем Кротоне ответил голом Симеона Нванкво.

Благодаря победе Аталанта поднялась на второе место в турнирной таблице, но конкуренты свои матчи тура проведут позже.

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