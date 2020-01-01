Аталанта добыла выездную победу над Кротоне
Результативная передача Малиновского помогла Аталанте добыть победу.
Аталанта одержала победу над Кротоне со счетом 2:1 в матче шестого тура чемпионата Италии.
На 26-й минуте счет открыл нападающий гостей Луис Муриэль после передачи украинца Руслана Малиновского, который вышел в стартовом составе.
Через 12 минут колумбиец оформил дубль, а затем Кротоне ответил голом Симеона Нванкво.
Благодаря победе Аталанта поднялась на второе место в турнирной таблице, но конкуренты свои матчи тура проведут позже.
Полная версия правил