Президент Торино заразился коронавирусом

Урбано Кайро, по информации итальянской прессы, подхватил COVID-19.

Президент итальянского футбольного клуба Торина подхватил Covid-19. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

По данным источника, Урбано Кайро получил позитивный тест на коронавирус и находится на самоизоляции. Чувствует себя функционер, по данным прессы, хорошо.

Стоит отметить, что туринский клуб пока не подтвердил данную информацию.

Напомним, Роналду вылечился от коронавируса, сдав негативный тест пару дней назад.