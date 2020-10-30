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Президент Торино заразился коронавирусом

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Урбано Кайро, по информации итальянской прессы, подхватил COVID-19.
Урбано Кайро
Урбано Кайро
Getty Images

Президент итальянского футбольного клуба Торина подхватил Covid-19. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

По данным источника, Урбано Кайро получил позитивный тест на коронавирус и находится на самоизоляции. Чувствует себя функционер, по данным прессы, хорошо.

Стоит отметить, что туринский клуб пока не подтвердил данную информацию.

Напомним, Роналду вылечился от коронавируса, сдав негативный тест пару дней назад.

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Теги: Урбано Кайро, Торино, Серия А, COVID-19
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