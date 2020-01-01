"Я перестал думать о критике" Эриксен посетовал на Конте

Полузащитник Интера потерял уверенность в своих силах.

Футболист миланского Интера Кристиан Эриксен крайне редко выходит на поле в составе своей команды.

Датчанин откровенно ответил журналистам на вопрос об отсутствии игровой практики. Приводит слова Кристиана Football Italia:

"Спросите у главного тренера, почему я не играю. Позвоните ему и обсудите эту ситуацию, потому что он принимает решения. В футболе всегда бывают взлеты и падения, и лишь немногие футболисты всегда остаются на высоте.

Я перестал думать о критике, потому что у всех есть свое мнение. Особенно здесь, в Италии, где каждый имеет своё мнение. Я доверяю своей семье и не слушаю остальных", - сказал Эриксен.

Напомним, что Эриксен перешел в Интер в январе этого года из Тоттенхэма. В текущем сезоне он провел четыре матча за "нерадзурри" в Серии А, дважды выходя на замену.