Мальдини: Мы усердно работаем, чтобы достичь соглашения с Ибрагимовичем

Функционер отметил, что подписание контракта с игроком является для команды приоритетом.

Технический директор Милана Паоло Мальдини высказался о ситуации вокруг нападающего команды Златана Ибрагимовича, контракт которого рассчитан до 31 августа.

“Мы усердно работаем, чтобы достичь соглашения. Сезон стартует через 20 дней, и мы знаем, что у нас не так много времени для подготовки.

Мы планируем подписать контракт с Ибрагимовичем в ближайшее время. Конечно, у нас есть план „Б“ и даже два других варианта, но у нас есть приоритеты, и соглашение с Ибрагимовичем - один из них“, - цитирует Мальдини Football Italia.

Ранее сообщалось, что Лидс хочет подписать Ибрагимовича и Кавани.