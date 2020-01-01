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Мальдини: Мы усердно работаем, чтобы достичь соглашения с Ибрагимовичем

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Функционер отметил, что подписание контракта с игроком является для команды приоритетом.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Технический директор Милана Паоло Мальдини высказался о ситуации вокруг нападающего команды Златана Ибрагимовича, контракт которого рассчитан до 31 августа.

“Мы усердно работаем, чтобы достичь соглашения. Сезон стартует через 20 дней, и мы знаем, что у нас не так много времени для подготовки.

Мы планируем подписать контракт с Ибрагимовичем в ближайшее время. Конечно, у нас есть план „Б“ и даже два других варианта, но у нас есть приоритеты, и соглашение с Ибрагимовичем - один из них“, - цитирует Мальдини Football Italia.

Ранее сообщалось, что Лидс хочет подписать Ибрагимовича и Кавани.

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Теги: футбол, Паоло Мальдини, Милан, Златан Ибрагимович, чемпионат Италии, Серия А
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