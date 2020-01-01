Цена на Малиновского выросла почти в два раза по версии Transfermarkt

Украинец подорожал на 10 миллионов евро.

Известный портал Transfermarkt обновил стоимости футболистов, которые играют в чемпионате Италии.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский подорожал почти в два раза. Ранее его стоимость оценивали в 11 миллионов, а теперь цена на игрока составила 21 миллион евро.

Самым дорогим футболистом Серии А стал Ромелу Лукаку, которого оценили в 85 миллионов евро.

Цена на еще одного представителя Украины Евгения Шахова, выступающего за Лечче, снизилась с 1,6 миллиона евро до 1,5.

Ранее сообщалось, что Аталанта готова продать Руслана Малиновского.