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Цена на Малиновского выросла почти в два раза по версии Transfermarkt

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Украинец подорожал на 10 миллионов евро.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Известный портал Transfermarkt обновил стоимости футболистов, которые играют в чемпионате Италии.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский подорожал почти в два раза. Ранее его стоимость оценивали в 11 миллионов, а теперь цена на игрока составила 21 миллион евро.

Самым дорогим футболистом Серии А стал Ромелу Лукаку, которого оценили в 85 миллионов евро.

Цена на еще одного представителя Украины Евгения Шахова, выступающего за Лечче, снизилась с 1,6 миллиона евро до 1,5.

Ранее сообщалось, что Аталанта готова продать Руслана Малиновского.

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Теги: футбол, Руслан Малиновский, Аталанта, Transfermarkt
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