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Стало известно, при каком условии Наполи купит Матвиенко

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Украинец должен стать заменой основному защитнику.
Николай Матвиенко
Николай Матвиенко
ФК Шахтер Донцек

Руководство Наполи заинтересовано в приобретении защитника Шахтера Николая Матвиенко, об этом сообщает corrieredellosport.it.

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По информации источника, в Неаполе рассматривают украинца как возможную замену для Калиду Кулибали, которым интересуются топ-клубы Европы.

Стоит отметить, что главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо также интересуется центральным защитником Арсенала Сократисом Папастатопулосом.

Ранее сообщалось, что в услугах Матвиенко заинтересован новичок АПЛ - Лидс Юнайтед. 

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Теги: Николай Матвиенко, Наполи, Шахтер Донецк, футбол
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