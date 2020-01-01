Стало известно, при каком условии Наполи купит Матвиенко
Украинец должен стать заменой основному защитнику.
Руководство Наполи заинтересовано в приобретении защитника Шахтера Николая Матвиенко, об этом сообщает corrieredellosport.it.
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По информации источника, в Неаполе рассматривают украинца как возможную замену для Калиду Кулибали, которым интересуются топ-клубы Европы.
Стоит отметить, что главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо также интересуется центральным защитником Арсенала Сократисом Папастатопулосом.
Ранее сообщалось, что в услугах Матвиенко заинтересован новичок АПЛ - Лидс Юнайтед.
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