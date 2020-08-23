Конте лишился более 30 миллионов евро

Итальянский специалист стал жертвой мошенников.

Главный тренер Интера Антонио Конте стал жертвой мошенников. Об этом сообщает La Repubblica.

Отмечается, что когда итальянский специалист работал в Челси, он инвестировал 30,6 миллионов евро в один проект. Эти деньги Конте отдал финансисту Массимо Бочиккио и ожидал их вывода в июне 2020 года. Но этого не произошло.

По итогам расследования оказалось, что все подписанные документы были поддельными.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д потеряла крупную сумму из-за коронавируса.