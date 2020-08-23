Конте лишился более 30 миллионов евро
Итальянский специалист стал жертвой мошенников.
Главный тренер Интера Антонио Конте стал жертвой мошенников. Об этом сообщает La Repubblica.
Отмечается, что когда итальянский специалист работал в Челси, он инвестировал 30,6 миллионов евро в один проект. Эти деньги Конте отдал финансисту Массимо Бочиккио и ожидал их вывода в июне 2020 года. Но этого не произошло.
По итогам расследования оказалось, что все подписанные документы были поддельными.
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