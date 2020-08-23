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Конте лишился более 30 миллионов евро

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Итальянский специалист стал жертвой мошенников.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте стал жертвой мошенников. Об этом сообщает La Repubblica.

Отмечается, что когда итальянский специалист работал в Челси, он инвестировал 30,6 миллионов евро в один проект. Эти деньги Конте отдал финансисту Массимо Бочиккио и ожидал их вывода в июне 2020 года. Но этого не произошло.

По итогам расследования оказалось, что все подписанные документы были поддельными.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д потеряла крупную сумму из-за коронавируса.

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Теги: футбол, Антонио Конте, вне игры
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