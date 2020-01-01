Кендзера перебрался в Рому - Tuttomercatoweb
Поляк покинул киевский клуб.
Правый защитник Динамо Томаш Кендзера принял решение перейти в Рому, об этом сообщил Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport.
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По информации источника, руководство “римлян“ активно интересуется услугами игрока, ведь клуб испытывает проблемы в своем составе на этой позиции.
Отмечается, что польский защитник имел разные варианты для продолжения карьеры, но выбрал именно Рому.
Кендзера провел 39 матчей во всех турнирах за Динамо в прошлом сезоне, в которых выполнил четыре голевые передачи.
Ранее Динамо огласило заявку на сезон-2020/21.
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