Кендзера перебрался в Рому - Tuttomercatoweb

Поляк покинул киевский клуб.

Правый защитник Динамо Томаш Кендзера принял решение перейти в Рому, об этом сообщил Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport.

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По информации источника, руководство “римлян“ активно интересуется услугами игрока, ведь клуб испытывает проблемы в своем составе на этой позиции.

Отмечается, что польский защитник имел разные варианты для продолжения карьеры, но выбрал именно Рому.

Кендзера провел 39 матчей во всех турнирах за Динамо в прошлом сезоне, в которых выполнил четыре голевые передачи.

Ранее Динамо огласило заявку на сезон-2020/21.