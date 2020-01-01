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Кендзера перебрался в Рому - Tuttomercatoweb

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Поляк покинул киевский клуб.
Томаш Кендзера
Томаш Кендзера
ФК Динамо Киев

Правый защитник Динамо Томаш Кендзера принял решение перейти в Рому, об этом сообщил Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport.

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По информации источника, руководство “римлян“ активно интересуется услугами игрока, ведь клуб испытывает проблемы в своем составе на этой позиции. 

Отмечается, что польский защитник имел разные варианты для продолжения карьеры, но выбрал именно Рому. 

Кендзера провел 39 матчей во всех турнирах за Динамо в прошлом сезоне, в которых выполнил четыре голевые передачи.

Ранее Динамо огласило заявку на сезон-2020/21.

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Теги: Томаш Кендзера, Динамо Киев, УПЛ, Сериа А, чемпионат Украины, чемпионат Италии, футбол
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