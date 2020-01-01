Спортивный директор Лацио: Я очень уважаю Давида Силву как игрока, но не как человека
Игли Таре прокомментировал переход испанца в Реал Сосьедад.
Спортивный директор Лацио Игли Таре огненно отреагировал на трансфер Давида Силвы в Реал Сосьедад , хотя тот имел устное соглашение с римлянами.
“Я узнал о переходе Давида Силвы в Реал Сосьедад. Я очень уважаю его как игрока, но не как человека“, - цитирует Таре официальный сайт Лацио.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити установит статую в честь Давида Силвы.
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